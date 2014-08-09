Фильм режиссера из Приморья покажут гостям «Дней Дальнего Востока в Москве», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Программу масштабного события «Дни Дальнего Востока в Москве» продолжит фестиваль на площадке ЦВК «Экспоцентр». Туристам и жителям столицы представят возможности 11 регионов округа в четверг, 12 декабря. Вход на все площадки свободный.

Фестиваль «Дни Дальнего Востока» продлится в течение трех дней. Гостям расскажут все о территориях ДФО, продемонстрируют его возможности и еще раз докажут, что жить здесь интересно. Еще одна цель – пригласить жителей из других субъектов на работу на предприятия Дальнего Востока.

В рамках деловой программы мероприятия состоятся лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, актуальные дискуссии для молодежи, посвященные образованию, карьере, науке, цифровой экономике, урбанистике, волонтерству, медиа, культуре и спорту.

Так, в рамках секции о туризме гости фестиваля услышат про экспедиционные возможности на Дальнем Востоке, туристическую специфику регионов.

С точки зрения культурного наполнения деловой программы для участников предусмотрены выступления дальневосточных лекторов, которые расскажут о самых интересных и необычных кинофестивалях, проходящих на Дальнем Востоке, а также поделятся с гостями мероприятия увлекательными особенностями их регионов в сферах культуры, искусства и архитектуры.

Например, Приморье поговорит об одном из самых популярных событий всего Дальнего Востока – кинофестивале «Меридианы Тихого» на секции «Камера, мотор, поехали! Приморье» 14 декабря. Участников сессии ждет не только увлекательная беседа о развитии кинематографа, но и показ короткометражного фильма «Лионелла». Эта картина режиссера Сергея Боровкова стала единственным российским участником конкурсной программы в рамках крупнейшего в мире фестиваля короткометражного кино – Festival International du court metrage Clermont-Ferrand, проходящего в Клермон-Ферране (Франция).

Представители регионов также расскажут об образовательных и карьерных возможностях на Дальнем Востоке. В частности, для таких творческих профессий, как художник или архитектор. Кроме того, запланирована отдельная сессия от специалистов hh.ru.

Здесь же под руководством опытных специалистов пройдут практические занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, знакомство с основами ведения бизнеса и приобретение навыков эффективного поиска работы.

Свой потенциал субъекты ДФО представят на стендах, демонстрирующих экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов Дальнего Востока.

Отметим, в рамках мероприятия также пройдет церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева и вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока».

Справочно. Фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» проводится третий год подряд. Организаторами мероприятия выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]