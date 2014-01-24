Приморский писатель награжден за вклад в развитие современной литературы Дальнего Востока

Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева прошла в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Как сообщили в администрации края, цель премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке. Всего на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов страны и одного зарубежного государства. 79 из них было принято к рассмотрению, 30 – отобрано в лонг-лист, из них из 9 произведений был представлен шорт-лист в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей».

Известный приморский писатель Василий Авченко получил специальную номинацию «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока» от губернатора края Олега Кожемяко.

Каждый финалист премии был награжден ценным подарком. Победители в номинациях и обладатели специальных премий получили денежные призы по 500 тысяч рублей.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева учреждена по инициативе Юрия Трутнева. В составе жюри Премии одиннадцать человек. Это деятели культуры из европейской и тихоокеанской части России.

«Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также cостоялось вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Организаторами Дней Дальнего Востока выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]