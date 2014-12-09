Приморских литераторов приглашают подать заявки на ежегодную премию имени Арсеньева

Стартовал прием заявок на соискание ежегодной общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, принять участие в конкурсе могут российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу на русском языке.

Как отмечают в оргкомитете, цель премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа округа в общем культурном пространстве России и мира.

В этом году свои работы литераторы могут прислать в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Подать заявку можно по 30 июня включительно на официальном сайте премии. Победителей назовут в декабре 2020 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Лауреаты получат дипломы и полмиллиона рублей.

В 2019 году на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов России и одного зарубежного государства, 30 из них были отобраны в лонг-лист, из девяти – составлен шорт-лист. Дальневосточный материал получил воплощение в самых разных жанрах: исторический и научно-фантастический роман, женская сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки.

В число лауреатов вошел и известный приморский писатель Василий Авченко. Он был удостоен специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока» от губернатора края Олега Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]