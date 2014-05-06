Москвичка выиграла бесплатную путевку в Приморье

Названы имена обладателей 10 путевок в регионы ДФО, которые разыграли на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве». Попытать свою удачу в «Большом дальневосточном квесте» может любой желающий, выполняя задания на сайте.

Счастливой обладательницей тура на двоих в Приморье стала Екатерина Духанина. Сама она – с Дальнего Востока, но сейчас живет и работает в столице. Воспользоваться путевкой победительница квеста сможет в течение следующего года.

Сертификат Екатерине вручил в торжественной обстановке вице-губернатор Приморского края Алексей Наздратенко. В путевку входит осмотр основных достопримечательностей края, перелет и проживание.

«Большой Дальневосточный квест» – это увлекательная интерактивная викторина, в которой приняли участие несколько тысяч человек старше 14 лет. По условиям конкурса, сначала необходимо было правильно ответить на несколько вопросов в онлайн-сервисе, а затем выполнить задания на площадке фестиваля в «Экспоцентре», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Организаторы мероприятия отмечают, что квест продолжится до 30 апреля 2020 года в форме онлайн игры-викторины из 20 вопросов. Еженедельно организаторы будут выбирать трех победителей, набравших максимальное количество баллов, которые получат гарантированные призы. Ссылки на квест расположены и в «Дальневосточном экспрессе» – брендированном поезде Московского метро, который курсирует по кольцевой ветке.

Напомним, фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» стал уже традиционным – в этом году он прошел в третий раз. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в «Экспоцентре». Также состоялись церемонии вручения наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока»и награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Организаторами «Дней ДВ» выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]