Приморье примет участие в Дальневосточной ярмарке в Москве, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Фигуры представителей дальневосточной флоры и фауны в натуральную величину будут встречать москвичей и гостей столицы в течение недели на Новом Арбате уже 2 декабря. Традиционное мероприятие «Дни Дальнего Востока в Москве» вновь порадует разнообразием аутентичных продуктов, сувениров, творческих номеров и мастер-классов.

«Дальний Восток вдохновляет. Здесь можно увидеть северное сияние, бескрайнюю тундру и субтропические леса, наслаждаться теплым морем в октябре и кататься на коньках под открытым небом в мае. Здесь текут крупнейшие реки страны, дышат огнем вулканы и обитает самая редкая кошка планеты – дальневосточный леопард. Энергия, скорость, динамика жизни в регионе поражают. Близость древних азиатских культур, закаты и рассветы, крепкий морской ветер, тайга, яркое солнце, необыкновенная осень формируют особый дальневосточный характер», – отмечает Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Наиболее ожидаемый товар – дальневосточные морепродукты. Особое внимание уделено продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах».

Традиционно на ярмарке представлена книжная лавка, где гости смогут приобрести путеводители, художественную и научно-популярную литературу о Дальнем Востоке.

Для тех, кто заинтересуется Дальним Востоком и захочет узнать больше, будет действовать интерактивная зона «Тайга». Здесь с помощью сенсорных экранов можно будет ознакомиться с успехами и достижениями в области социально-экономического развития Дальнего Востока, узнать размер преференций для бизнеса, размер подъемных для переселенцев и другую интересную информацию.

Наконец, все посетители ярмарки будут приглашены на Фестиваль Дальнего Востока, который пройдет несколькими днями позже, с 12 по 14 декабря, в московском Экспоцентре. Там запланирована впечатляющая интерактивная выставка и увлекательная познавательная программа для всех желающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]