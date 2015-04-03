Москвичи «смели» приморские папоротник, морскую капусту и сок лимонника





Дальневосточная ярмарка завершилась в Москве в воскресенье, 8 декабря. Продукция приморских производителей пользовалась большим спросом у жителей и гостей столицы, — отмечают в АПК, передают «Вести: Приморье».

По словам организаторов, гости ярмарки практически за один день «смели» с прилавков папоротник, морскую капусту, консервированную свеклу.

«Продукция вызвала большой ажиотаж. Всего было продано 300 банок консервов и 150 банок меда. Раскуплены все соки из лимонника и березовый», – сказали они.

Особым спросом пользовались также кондитерские изделия, сувенирная продукция местного производства с символикой Нового года и Приморского края, деревянные игрушки компании из Чугуевки.

Напомним, в этом году в ярмарке на Новом Арбате приняли участие 11 регионов Дальнего Востока. Они представили широкий ассортимент продуктов питания и сувениров, специально доставленных в столицу для реализации по ярмарочным ценам.

Отметим, продолжением этого мероприятия станет программа образовательного блока фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» – 12 по 14 декабря всех желающих ждут в «Экспоцентре».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]