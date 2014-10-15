Китайско-российское молочное производство набирает обороты





Китайская компания, инвестирующая в молочное производство в ДФО, приобрела грузовой железнодорожный парк, — передают «Вести: Приморье» по данным Минвостокразвития.

Компания «Чжундин Дайри Фармин» (Zhongding Dairy Farming Co., Ltd., КНР) в рамках создания китайско-российского демонстрационного парка сельского хозяйства и животноводства приобрела железнодорожный грузовой парк в городе Приграничный в Приморском крае. Проект компании номинирован на получение премии «Звезда Дальнего Востока».

Как пояснили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), проект включает в себя пастбища, посевные поля, промышленно-логистический парк на Дальнем Востоке России и молокоперерабатывающий парк в городе Муданьцзян. На данный момент «Чжундин Дайри Фармин» имеет 6 ферм (общая площадь земли 10 000 га), на которых в основном выращивается кукуруза, соя, овес и другие органические культуры, не содержащие ГМО. В Хорольском районе приобретена тысяча голов дойных коров.

«Мы поддерживаем проект. Считаю, что Дальнему Востоку нужны крупные инвесторы, работа с которыми реализуется по понятным и прозрачным для российской стороны и зарубежных партнеров правилам. Компания «Чжундин Дайри Фармин» является одним из крупнейших китайских агрохолдингов и входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР», — отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Он напомнил, что на пятом Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года АНО АПИ, КРДВ, администрация Приморского края, администрация Провинции Хэйлунцзян, администрация города Муданьцзян, группа компаний «Менню Дайри Груп» (Mengniu Dairy Group»), ООО «Степь X Молоко», группа компаний «Чжундин Дайри Фармин» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству животноводческого комплекса по производству коровьего молока мощностью 500 тыс. тонн в год в Приморском крае.

«Благодаря этому соглашению в ближайшие 5 лет Дальний Восток получит 8-10 молочных ферм, количество дойных коров составит 50 000 голов, молоко будет доставляться в Китай для дальнейшей переработки; площадь посевных земель достигнет 50 тыс. га и будет использоваться для выращивания сои, кукурузы и других органических культур. Объем инвестиций в проект составит 45 млрд рублей. Будет создано 4 тысячи рабочих мест», - пояснил Леонид Петухов.

До этого подписания, 5 июня 2019 года, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с одной из крупнейших российских инвестиционных компаний АФК «Система» в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпиня.

Как пояснил Леонид Петухов, при участии АНО АПИ в начале сентября этого года первая автоцистерна успешно провезла сырое молоко с Дальнего Востока на территорию Китая через порт Дуннин. Продукция на экспорт произведена в Приморье и обработана в Хабаровском крае. «Это ознаменовало официальное открытие молочного торгового канала между Китаем и Россией. Буквально – произошел прорыв по торговле сырого молока между нашими странами», - уточнил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]