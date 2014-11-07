Легионеров «Адмирала» призвали в национальные сборные
Два игрока «Адмирала» отправились в расположение национальных сборных для участия в Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы клуба.
Нападающий Маркус Юнг сыграет за сборную Швеции, а голкипер Юхо Олкинуора - за сборную Финляндии.
Расписание Кубка Первого канала 2019 года:
12 декабря (четверг):
20:00. Швеция – Россия;
20:30. Финляндия – Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия).
14 декабря (суббота):
11:00. Финляндия – Швеция;
15:00. Россия – Чехия.
15 декабря (воскресенье):
14:00. Чехия – Швеция;
16:00. Россия – Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге).
Добавим, что указанное время — московское
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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