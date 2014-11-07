Легионеров «Адмирала» призвали в национальные сборные





Два игрока «Адмирала» отправились в расположение национальных сборных для участия в Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы клуба.

Нападающий Маркус Юнг сыграет за сборную Швеции, а голкипер Юхо Олкинуора - за сборную Финляндии.

Расписание Кубка Первого канала 2019 года:

12 декабря (четверг):

20:00. Швеция – Россия;

20:30. Финляндия – Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия).

14 декабря (суббота):

11:00. Финляндия – Швеция;

15:00. Россия – Чехия.

15 декабря (воскресенье):

14:00. Чехия – Швеция;

16:00. Россия – Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге).

Добавим, что указанное время — московское

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]