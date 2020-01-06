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Первый суперфинал 2020: Канада-Россия - 4:3

Первый суперфинал 2020: Канада-Россия - 4:3

В Остраве (Чехия) прошел финальный матч молодежного чемпионата мира 2020 по хоккею. В супердраматичном финале российская сборная уступила команде Канады. После первого периода счет - 0:0. После второго периода счет 2:1 в пользу сборной России. В ходе последней третьи игры россияне вели 3:1, но умудрились пропустить три шайбы и проиграли 3:4.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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