Первый суперфинал 2020: Канада-Россия - 4:3
В Остраве (Чехия) прошел финальный матч молодежного чемпионата мира 2020 по хоккею. В супердраматичном финале российская сборная уступила команде Канады. После первого периода счет - 0:0. После второго периода счет 2:1 в пользу сборной России. В ходе последней третьи игры россияне вели 3:1, но умудрились пропустить три шайбы и проиграли 3:4.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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