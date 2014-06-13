Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Россия одержала самую крупную победу над канадцами в истории молодежных чемпионатов мира. В матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира встреча завершилась со счетом 6:0.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Матч", счет в матче был открыт уже на второй минуте благодаря точному удару Александра Хованова. В первом периоде по разу также отличились Павел Дорофеев и Никита Ртищев.
Во второй 20-минутке голы на свой счет записали Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.
Во втором периоде главная звезда сборной Канады Алексис Лафренье получил травму после столкновения с вратарем и досрочно завершил встречу.
До этого крупнейшим был счет 5:3 — в финале турнира 2011 года. Молодежная сборная СССР самую крупную победу над командой из страны кленового листа одержала в 1989 году со счетом 7:2.
В следующем туре 29 декабря Россия сыграет с США, Канада встретится с Германией днем позднее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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