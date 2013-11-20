Споры о переименовании аэропортов - пустяк: Новый мегаконкурс объявлен в стране

Президент Владимир Путин обсудил ход подготовки к празднованию главного праздника страны — 75-летия победы в Великой Отечественной войне с членами оргкомитета «Победа». По итогу обсуждения было запущено новое состязание городов, которое масштабом и значимостью перекроет донаименование аэропортов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.ru

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, предложил принять на федеральном уровне новое звание — «Город трудовой доблести». «Такое звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и обеспечения трудового подвига в тылу», — резюмировал он.

Статусы городам присваивают с советских лет, почетного звания «Город-герой» были удостоены 12 городов, Брестская крепость получила звание «крепость-герой». Чтобы продолжить работу по сохранению памяти о Победе, 9 мая 2006 года в России было утверждено почетное звание «Город воинской славы» — его присваивали городам, где имел место массовый героизм. После того, как это звание получили 45 городов (в 2015 году), президент Владимир Путин принял решение не расширять список, «чтобы не девальвировать» его.

Соревнование за новый статус не только умножит патриотическую повестку, распространяя ее как на страну, так и внутри каждого региона — но и поставит региональную власть перед масштабным вызовом: «Госдума, приняв закон даст алгоритм его присуждения, а вот добиваться этого звания каждый из регионов будет сам — через тщательную работу с архивами и документами», пояснил источник в администрации президента.

Эксперты не сомневаются, что конкуренция между городами будет значительной.

Жизни этому процессу добавит и масштабное общественное обсуждение, уверен директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Александр Школьник.

Интерес россиян к подобного рода конкурсам уже сейчас трудно переоценить — его ярко продемонстрировало донаименование аэропортов в честь великих россиян, которое будоражило страну весь прошлый год.

Во власти, впрочем, иллюзий не строят: запущенный конкурс не призван решить проблемы медицины или снижающийся уровень жизни в стране.

Отметим, Указом Президента Российской Федерации Дмитрием Медведевым № 1333 от 4 ноября 2010 года городу Владивостоку присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

В соответствии с «Положением об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы"», утверждённым Указом Президента Российской Федерации № 1340 от 1 декабря 2006 года во Владивостоке установлена стела с изображением герба города и текстом Указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания.

Стела открыта 2 сентября 2012 года, в день 67-летней годовщины окончания Второй мировой войны и установлена на главной площади Владивостока рядом с памятником «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]