Ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Указ о единовременной выплате ветеранм в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне подписал 7 февраля президент России Владимир Путин. Участникам Великой Отечественной и войны с Японией, узникам концлагерей и вдовам советских солдат выплатят по 75 000 рублей.

Как сообщается на сайте Кремля, единовременную выплату должны сделать в мае. Ее получат граждане России, проживающие на территории страны, а также в Литве, Латвии и Эстонии.

75 000 рублей выплатят участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период ВОВ, а также войн с Финляндией и Японией.

50 000 рублей выплатят инвалидам Великой Отечественной, бывшим партизанам, членам подпольных организаций, действовавших на оккупированных нацистами территориях, а также труженикам тыла.

Напомним, в прошлом году Минтруд подсчитал, что в России живут 75 495 участников Великой Отечественной. Более свежих данных министерство не публиковало. Во Владивостоке в прошлом году проживало 310 ветеранов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]