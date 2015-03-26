Путин подписал указ о новой выплате некоторым категориям граждан

Президент подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Президента РФ.

Согласно документу, в 2020 году единовременная выплата в размере 75 000 рублей положена гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. Исключение составляюят граждане, которым единовременная выплата произведена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Указ вступил в силу со дня его подписания.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]