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Найдет способ снизить стоимость автомобиля

Найдет способ снизить стоимость автомобиля

Фото: pixabay.com

Включение задачи по локализации автокомпонентов в нацпроекты снизит стоимость российских машин. Предложения по дополнению нацпроектов Минэкономразвития готово рассмотреть. При этом эксперты и аналитики сходятся во мнении, что реализация проекта поможет снизить стоимость готовой машины примерно на 10%, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

— Важнейшее преимущество, которое необходимо при выходе на новые рынки, — это конкурентоспособная цена. Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках. В противном случае через развитие экспорта мы будем создавать основную добавленную стоимость на компонентных производствах за пределами России, — отметила вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева.

Сейчас в стране нет производств компонентов, обеспечивающих движение автомобиля: систем питания двигателя, рулевого управления и других. Остро стоит проблема с некоторыми субкомпонентами и материалами. 

Проблемы с локализацией отмечают и многие игроки авторынка. Система регулирования автопрома дала серьезные сбои, и прибыль растет у низколокализованных иностранных участников рынка. Такое мнение выразил заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов.

Если в процессе локализации создать условия для разработки, тестирования и производства автокомпонентов и программного обеспечения в России, то стоимость автокомпонентов получится снизить примерно на 10–15%, а готового автомобиля — на 10%, отметили в Национальной ассоциации производителей автокомпонентов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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