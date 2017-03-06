Штраф за превышение "средней скорости" отменен

Выписывать штрафы, исходя из расчета средней скорости машины, будет запрещено. Законопроект, внесенный депутатами от ЛДПР, прошел первое чтение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей. Возможно также лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Расположенные на дороге камеры фиксируют госномер машины, время ее проезда, координаты, а затем рассчитывают среднюю скорость, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. Если средняя скорость превышает разрешенную, на водителя налагается административное взыскание.

По мнению депутатов, это некорректно, поскольку в КоАП, как и в Правилах дорожного движения, отсутствует понятие "средняя скорость". "Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо", - убеждены они.

Поправки в КоАП гласят: привлечение к ответственности допустимо только в том случае, если фиксация скорости происходила "в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время".

Кодекс также дополняется положением, согласно которому "фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости" не может считаться доказательством правонарушений и по другим статьям кодекса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]