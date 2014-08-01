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Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные

Фото: pixabay.com

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Примпогоду».

Погода обещает быть переменчивой. В субботу в крае будет ветренно. Днем на большей части снег и сильный ветер на побережье. Днем будет от -2 до -9, на севере до -13 градусов. В воскресенье осадков не будет. Ночью резко похолодает, а днем станет теплее.

Во Владивостоке на выходных не ожидается осадков. Температура в субботу не превысит -8 градусов, но будет ветер. В воскресенье днем будет около ожидается от -1 до 1 градусов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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