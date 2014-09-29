Вопросы сотрудничества обсудили вице-губернаторы Приморья и провинции Кенги

Предстоящий Тихоокеанский туристский форум и развитие сотрудничества в области туризма между столицей Приморья и республикой Корея обсудили врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков и вице-губернатор провинции Кенги Ли Хва Ен.

Константин Шестаков отметил, что Владивосток – город с большим туристским потенциалом, и корейские туристы проявляют к нему активный интерес, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Тема сотрудничества между нашими странами особенно актуальна, если говорить о Владивостоке. Мы показали, что можем быть надежными партнерами, и нам есть чем заинтересовать гостей», – отметил он.

Врио вице-губернатора Приморского края также подчеркнул, что для более комфортного и разностороннего времяпрепровождения корейских туристов на территории края в этом году обучение на гида-переводчика прошли 60 человек.

«Мы также обеспечили их информацией по краеведению и провели практические занятия по проведению экскурсий для корейских туристов», – добавил он.

Вице-губернатор провинции Кенги подчеркнул, что особенный интерес для корейцев представляют культурная программа России и ее исторические достопримечательности

«На территории Владивостока находятся интересные достопримечательности, в частности, связанные с деятельностью борцов за независимость Кореи. Наши туристы выражают большой интерес к этим темам», – уточнил Ли Хва Ен.

В завершение мероприятия Константин Шестков пригласил представителей корейских туристических организаций и медицинских центров принять участие в Тихоокеанском туристском форуме, который пройдет во Владивостоке с 28 по 31 мая 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]