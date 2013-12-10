Аудиогид для корейских туристов появится в музее имени В.К. Арсеньева

Аудиогид для корейских туристов появится в Приморском государственном музее имени В.К. Арсеньева. При помощи голосового путеводителя гости из Страны Утренней Свежести смогут узнать больше о государстве Бохай, существовавшем во второй половине первого тысячелетия частично на территории края, частично – на Корейском полуострове.

Запуск современного сервиса обусловлен двусторонним соглашением, которое подписали руководители музея и Культурного фонда Кенги Республики Корея, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Соглашение предусматривает активное сотрудничество обоих регионов в обменных программах с участием приморских и корейских исследователей, совместное проведение археологических раскопок и исследовательских собраний, а также обмен академической информацией и организацию перекрестных выставок артефактов в Приморье и Республике Корея.

«Сегодня мы можем говорить о том, что такого уровня взаимовыгодных отношений с Республикой Корея, как у Приморского края, нет ни у одного региона России. Мы стали очень заметны на корейском рынке, у нас с каждым годом лишь прибавляется количество туристов из Республики Корея. Туризм – экономика впечатлений, а мы хотим удивлять. Поэтому с удовольствием работаем как для новых гостей, так и для тех, кто решил приехать в Приморье еще раз, к примеру, чтобы сходить на гастрономический фестиваль, побывать на Приморской сцене Мариинского театра, посетить Джазовый фестиваль в Приморской краевой филармонии», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.

Отметим, подписание соглашения между Культурным фондом Кёнги и приморским музеем состоялось в рамках российско-корейского семинара «История становления политики Республика Корея по северному экономическому сотрудничеству: прошлое, настоящее и будущее», организованного Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке совместно с Приморским государственным музеем имени В.К. Арсеньева.

В семинаре приняли участие представители администраций Приморского края и Владивостока, Комитета по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея, администрации провинции Канвон и администрации провинции Кенги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]