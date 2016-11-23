Процесс по банкротству «Луча» перенесли на февраль
Суд принял доводы спонсора о работе над прекращением банкротства футбольного клуба, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы спортсменов.
Сегодня в ходе заседания арбитражного суда Приморского края по делу о банкротстве ФК «Луч» рассмотрение отчета арбитражного управляющего было отложено до 18 февраля. На заседании присутствовали временный управляющий, кредиторы, представители «Луча», администрации Приморского края, «Терминала Астафьева», кредиторов Данюкова и Константинова.
«Позиция компании «Терминал Астафьева» в том, чтобы сохранить главный футбольный клуб Приморья. Для этого продолжается выкуп по договорам цессии кредиторской задолженности у остальных кредиторов. Всего за два года партнёрства долги клуба уменьшились с 400 до 200 миллионов рублей. В настоящий момент, благодаря помощи губернатора Олега Кожемяко и первого заместителя главы региона Веры Щербина, удалось достичь договоренности о возможности переуступки кредиторской задолженности краевой детско-юношеской спортивной школы в пользу спонсора с рассрочкой выплаты на 2,5 года под предоставленную банковскую гарантию. Это позволит консолидоровать большинство голосов на собрании кредиторов. С тем, чтобы в перспективе прекратить процедуру банкротства АФК «Луч». Наши доводы убедили судью дать время для осуществления этого плана», — сообщил член правления АФК «Луч» Алексей Оськин.
Напомним, футбольный клуб «Луч» продолжает выступление в ФНЛ. Перед зимним перерывом команда одержала две победы на выезде, в том числе, над лидером первенства. Это позволило «Лучу» занять 15-е место в турнирной таблице.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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