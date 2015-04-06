Новости Общество Экономика

Сегодня, 18:06
 

"Лучу" выплатят долги по зарплате

"Лучу" выплатят долги по зарплате

Фото: Департамент физической культуры и спорта ПК

Администрация Приморья совместно с ФК «Луч» и спонсорами разработают план финансового оздоровления футбольного клуба. Об этом договорились на рабочем совещании с участием первого вице-губернатора края Веры Щербина и представителей спонсора, ОАО «Терминал Астафьева», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщила Вера Щербина по итогам совещания, главная задача сейчас – погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре.

«Позиция Администрации Приморского края и спонсора, “Терминал Астафьева” заключается в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб “Луч”. Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжелой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками», – добавила заместитель руководителя региона.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести