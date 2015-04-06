"Лучу" выплатят долги по зарплате
Администрация Приморья совместно с ФК «Луч» и спонсорами разработают план финансового оздоровления футбольного клуба. Об этом договорились на рабочем совещании с участием первого вице-губернатора края Веры Щербина и представителей спонсора, ОАО «Терминал Астафьева», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как сообщила Вера Щербина по итогам совещания, главная задача сейчас – погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре.
«Позиция Администрации Приморского края и спонсора, “Терминал Астафьева” заключается в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб “Луч”. Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжелой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками», – добавила заместитель руководителя региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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