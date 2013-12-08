Разукрасьте обратно: стало известно, кто развесил чебуреки на елке во Владивостоке





Городскую ёлку Владивостока украсили чебуреками, но затем сняли бумажную еду. Виновники покаялись, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «КП».

Креативщиками, «вооруженными» бумажными чебуреками на Спортивной набережной, оказались представители грузинского ресторана «Супра». Именно они 11 декабря украсили елку приморской столицы кавказским кушаньем.

Подозревать генацвале в новогодней шалости стали сразу же. Сходились все звезды: чебуреки в грузинском доме готовят, располагается он совсем рядом с жертвой (или по-другому — городской елкой). Из общей картины выбивалось только то, что сами подозреваемые свою вину категорически отрицали.

Чуть позже любители кавказской кухни покаялись. Об этом редакции «КП» рассказал Сергей Яшин, исполняющий обязанности директора «Дом культуры "Владивосток"». Отметил, что «Супра» действительно сначала отрицала свою причастность к «чебуречному делу», но чуть позже призналась. Причем даже спецтехнику, чтобы снять украшения, заказали и оплатили именно руководители ресторана, но по просьбе мэрии, с которой бумажные чебуреки не согласовывались.

«На сегодня стало известно, что руководство ресторана «Супра» подтвердили свою причастность к инциденту, а также сняли украшения. Финансовых потерь администрация города в итоге не понесла», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне в официальном комментарии администрации также говорилось, что за новогодний вандализм специалисты составили заявление в полицию. Но, по последней информации, все разрешилось мирно — до ведомства документ не дойдет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]