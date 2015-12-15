Мировой рекорд по буксировке электропоезда установили в Приморье
Приморский силач Иван Савкин установил новый мировой рекорд по буксировке, — передают «Вести: Приморье» по информации департамента физической культуры и спорта края.
Богатырь сдвинул стоящий на рельсах электропоезд массой 218 тонн. Увидеть своими глазами грандиозное достижение собрались жители и гости региона. С первой попытки атлет сдвинул поезд на полметра, а в следующей — сразу на полтора метра.
По словам силача, свой новый рекорд он посвятил Дню Конституции России.
Отметим, Иван Савкин известен достижениями по силовой буксировке. Так, ранее он перемещал многотонные теплоходы, самолет, военную и сельскохозяйственную технику, автобусы с пассажирами и груженые автомобили.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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