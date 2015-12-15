Новости Общество Интересно

Вчера, 23:39
 

Мировой рекорд по буксировке электропоезда установили в Приморье

Мировой рекорд по буксировке электропоезда установили в Приморье

Фото: sportprimorsky.ru


Приморский силач Иван Савкин установил новый мировой рекорд по буксировке, — передают «Вести: Приморье» по информации департамента физической культуры и спорта края.

Богатырь сдвинул стоящий на рельсах электропоезд массой 218 тонн.  Увидеть своими глазами грандиозное достижение собрались жители и гости региона. С первой попытки атлет сдвинул поезд на полметра, а в следующей — сразу на полтора метра.

По словам силача, свой новый рекорд он посвятил Дню Конституции России.

Отметим, Иван Савкин известен достижениями по силовой буксировке. Так, ранее он перемещал многотонные теплоходы, самолет, военную и сельскохозяйственную технику, автобусы с пассажирами и груженые автомобили.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести