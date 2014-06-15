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Богатырь из Владивостока собирается побить мировой рекорд

Богатырь из Владивостока собирается побить мировой рекорд

Фото: vk.com Иван Савкин


12 декабря силач из Владивостока Иван Савкин собирается побить мировой рекорд по буксировке электропоезда, — сообщают «Вести: Приморье».

Иван Савкин — пауэрлифтер, мастер спорта по жиму лёжа, трижды вписан в Книгу рекордов Гиннесса. 12 декабря Иван собирается побить свой собственный рекорд по буксировке поезда.

В марте 2015 года силач буксировал 360-тонный поезд и был второй раз вписан в Книгу рекордов Гиннеса. Еще один значимый «сухопутный» рекорд Ивана – в декабре 2015 года он провез 6 вагонов, груженных цементом, общим весом 512 тонн на расстояние 1 метр 60 сантиметров. Этим он установил новый мировой рекорд.

В этом году Ивану покорился теплоход — богатырь отбуксировал его по морю на полтора метра.  Общий вес — 12400 тонн. Это на 1100 тонн больше предыдущего абсолютного мирового рекорда по буксировке. 

Как пишет спортсмен в своем инстаграм, 12 декабря он постарается первым в мире сдвинуть с места электропоезд  массой более 200 тонн.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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