Богатырь из Владивостока собирается побить мировой рекорд
12 декабря силач из Владивостока Иван Савкин собирается побить мировой рекорд по буксировке электропоезда, — сообщают «Вести: Приморье».
Иван Савкин — пауэрлифтер, мастер спорта по жиму лёжа, трижды вписан в Книгу рекордов Гиннесса. 12 декабря Иван собирается побить свой собственный рекорд по буксировке поезда.
В марте 2015 года силач буксировал 360-тонный поезд и был второй раз вписан в Книгу рекордов Гиннеса. Еще один значимый «сухопутный» рекорд Ивана – в декабре 2015 года он провез 6 вагонов, груженных цементом, общим весом 512 тонн на расстояние 1 метр 60 сантиметров. Этим он установил новый мировой рекорд.
В этом году Ивану покорился теплоход — богатырь отбуксировал его по морю на полтора метра. Общий вес — 12400 тонн. Это на 1100 тонн больше предыдущего абсолютного мирового рекорда по буксировке.
Как пишет спортсмен в своем инстаграм, 12 декабря он постарается первым в мире сдвинуть с места электропоезд массой более 200 тонн.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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