82 пешехода погибли в Приморье в 2019 году

С начала года на территории региона зарегистрировано 906 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 82 человека погибли, 872 – получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Приморскому краю. Наибольшее число ДТП отмечается в крупных городах: Владивосток (392), Уссурийск (130) и Находка (72). По дням недели выделяется понедельник, временной промежуток с 18 до 21.

Так, в минувший четверг в Приморском крае зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, во всех случаях травмированы пешеходы.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном режиме. Внимание уделяется, предупреждению нарушений ПДД со стороны автомобилистов и пеших участников дорожного движения.

Согласно Правилам дорожного движения за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозят штрафные санкции в размере до 2.5 тыс. руб. В свою очередь нарушение ПДД пешеходом повлечет штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. руб.

Также сотрудники ГИБДД напоминают: в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Кроме того, необходимо обратить внимание на средства пассивной безопасности – световозвращающие элементы или обычный фонарик. Маленький элемент способен сыграть большую роль в вашей жизни: став более заметным на дороге вы сможете предупредить дорожно-транспортное происшествие, сохранив свою жизнь и здоровье!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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