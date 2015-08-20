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У известного в Приморье спортменеджера нашли наркотики в бутылке из-под воды

У известного в Приморье спортменеджера нашли наркотики в бутылке из-под воды

Фото: sakhalin.info

У главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Востока-65" Эдуарда Сандлера нашли наркотики, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ИА Sakh.com

Утром 13 декабря на машине клуба "Восток-65" он отъехал от "Мира Отеля" в Южно-Сахалинске. Через несколько минут его остановили сотрудники ГИБДД — для осмотра машины. В результате в багажнике была обнаружена полулитровая бутылка из-под воды, в которой сотрудники полиции заподозрили наркотик — химку. Сам Сандлер утверждает, что бутылку ему подбросили.

Напомним, что свою карьеру спортивного менеджера Сандлер начинал в Приморском крае. Несколько лет он возглавлял БК "Спартак-Приморье". В 2016 году уже экс-тренер «Спартака-Приморье» Эдуард Сандлер получил два года колонии за мошенничество. Фрунзенский суд Владивостока признал его виновным в мошенничестве при получении субсидий на шесть миллионов рублей. Через год, в 2017 году, он вышел из колонии по УДО.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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