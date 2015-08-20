У экс-тренера «Спартака-Приморье» Эдуарда Сандлера нашли наркотики. Подробности
Главному тренеру баскетбольного клуба «Восток-65» и экс-наставнику «Спартака-Приморье» Эдуарду Сандлеру сегодня, 13 декабря, подбросили бутылку с наркотическим веществом. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, утром Сандлер на машине клуба «Восток-65» отъехал от «Мира Отеля» в Южно-Сахалинске. Через несколько минут его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД для осмотра машины. В результате в багажнике была обнаружена поллитровая бутылка из-под воды, в которой находилось вещество растительного происхождения, предположительно конопля.
Бутылка из-под воды была идентична той, которую используют в сахалинском баскетбольном клубе. На крышке стояли инициалы тренера Эдуарда Рауда, который является помощником Сандлера в баскетбольном «Востоке-65».
В видеообращениях Сандлер обвинил в сложившейся ситуации рыбопромышленника Олега Кана, на деньги которого возрождался баскетбольный клуб на Сахалине. Недавно на учебно-тренировочной базе «Восток» подняли арендную плату, и команда была вынуждена покинуть ее.
Сегодня Сандлер должен был улететь в Москву с командой на очередные выездные игры в рамках чемпионата Суперлиги. Но после этой находки он отправился в отделение полиции Южно-Сахалинска.
Напомним, что в 2016 году экс-тренер «Спартака-Приморье» Эдуард Сандлер получил два года колонии за мошенничество. Фрунзенский суд Владивостока признал его виновным в мошенничестве при получении субсидий на шесть миллионов рублей. Через год, в 2017 году, он вышел из колонии по УДО. Еще до выхода на свободу он опасался за себя и за свою семью и не планировал из-за этого оставаться в Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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