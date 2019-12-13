«Новости культуры»: Частные коллекции, карта культурных проектов Находки, работы Роджера Баллена во Владивостоке, фестиваль талантов
«Новости культуры»: Частные коллекции, карта культурных проектов Находки, работы Роджера Баллена во Владивостоке, фестиваль талантов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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