«Карту культурных проектов Находки» обсудили представители общественности и работники муниципальных учреждений городского округа. Как сделать так, чтобы историческое наследие Находки стало новым фактором роста развития всей территории? Репортаж Андрея Мозгового.

Площадкой для семинара стал музей, который в этом году стал номинантом европейского конкурса «Музей года» и получил национальную премия «Культурное наследие» за проект «Палеодеревня». Набирает обороты и Центр инноваций, благодаря которому и состоялась встреча местного сообщества и гостей из Москвы.

Наталья Скуратовская, заместитель начальника управления культуры администрации Находкинского городского округа:

- Это центр социальных инноваций. Основная его задача — это как раз разрабатывать и находить проекты основанные на культурно-историческом наследии, которые могли бы развивать нашу территорию. То есть, чтобы культура была одним из таких ресурсов развития территории Находкинского городского округа и Приморского края.

Дмитрий Ойнас, Президент Делового клуба «Наследие и экономика», вице-президент Национального фонда «Возрождение русской усадьбы», директор проектов АНО «Коломенский посад», руководитель семинара, г. Москва, Коломна:

— У нас есть стереотип по отношению к культуре, к наследию, что это всё обуза в основном с точки зрения экономических процессов. Реальность совершенно иная. Наследие и культура — это символы территории, это смыслы территории, которые формируют её индивидуальность. Именно эти символы и смыслы лежат в основе позиционирования и маркетинга любых продуктов территории.

В семинаре приняли участие все, кто заинтересован в развитии нового облика культурной сферы Находки — представители бизнеса, общественных организаций, муниципальных учреждений культуры. Главный посыл проектов, которые представили участники - Как сделать так, чтобы наследие стало работать на развитие территории?

Марина Нургалиева, директор музейно-выставочного центра г. Находка:

— Наша миссия изучая прошлое, конструировать будущее. И нам хочется, чтобы здесь на третьем этаже, в Коворкинг центре, как говорят — выставочный зал, тренинговое пространство — мы рассуждали о том, как развиваться городу в будущем, изучать разные исторические эпохи, страницы города.

Итогом семинара стала карта жизнеспособных проектов, направленных на развитие культурной среды территории, формирование культурных объектов и запуск процессов кардинального обновления культурной жизни города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]