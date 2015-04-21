Во Владивостоке взят под стражу известный бизнесмен

Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строила космодром Восточный, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

В июне Уссурийский районный суд Приморского края назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф. В пятницу рассматривалась апелляция на приговор: обвинение требовало реальный срок.



"Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима" - он взят под стражу в зале суда.



По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года топ-менеджер заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив в итоге более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он причинил компании дополнительный ущерб на 130 миллионов рублей.



Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко, получил три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru