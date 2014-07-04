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Экологическая ситуация в Приморье: лучше Хабаровска, но хуже всех остальных

Экологическая ситуация в Приморье: лучше Хабаровска, но хуже всех остальных

Фото: vladnews.ru


Национальный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам осени 2019 года опубликовал «Национальный экологический корпус». Приморский край занимает в нем довольно низкую позицию, — сообщают «Вести: Приморье».

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени. Этот проект реализуется с 2007 года и регулярно, 4 раза в год, публикуется в СМИ.

69 место из 85 возможных. При этом показатели в крае ухудшились.  

Десятка лидеров выглядит следующим образом:
1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Алтайский край;
5. Город Москва;
6. Магаданская область;
7. Курская область;
8. Город Санкт-Петербург;
9. Мурманская область;
10. Республика Коми.

Отметим, что и в целом экология ДВФО не на самых высоких позициях:

По федеральным округам:
1. Северо-Кавказский Федеральный округ;
2. Центральный Федеральный округ;
3. Северо-Западный Федеральный округ;
4. Приволжский Федеральный округ;
5. Южный Федеральный округ;
6. Дальневосточный Федеральный округ;
7. Сибирский Федеральный округ;
8. Уральский Федеральный округ.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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