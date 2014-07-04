Экологическая ситуация в Приморье: лучше Хабаровска, но хуже всех остальных





Национальный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам осени 2019 года опубликовал «Национальный экологический корпус». Приморский край занимает в нем довольно низкую позицию, — сообщают «Вести: Приморье».

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени. Этот проект реализуется с 2007 года и регулярно, 4 раза в год, публикуется в СМИ.

69 место из 85 возможных. При этом показатели в крае ухудшились.

Десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Тамбовская область;

2. Белгородская область;

3. Республика Алтай;

4. Алтайский край;

5. Город Москва;

6. Магаданская область;

7. Курская область;

8. Город Санкт-Петербург;

9. Мурманская область;

10. Республика Коми.

Отметим, что и в целом экология ДВФО не на самых высоких позициях:

По федеральным округам:

1. Северо-Кавказский Федеральный округ;

2. Центральный Федеральный округ;

3. Северо-Западный Федеральный округ;

4. Приволжский Федеральный округ;

5. Южный Федеральный округ;

6. Дальневосточный Федеральный округ;

7. Сибирский Федеральный округ;

8. Уральский Федеральный округ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]