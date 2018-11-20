Заключенные Спасского района остались без наркотиков
Сотрудники ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю задержали гражданина при попытке переброса наркотических веществ, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
На прилегающей к учреждению режимной территории сотрудниками ИК-33, которая находится в Спасском районе, был задержан гражданин К. Он намеревался перебросить запрещенные предметы на режимную территорию. В кармане куртки были обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета, вязкой массой темно-зеленого цвета и 3 шприцами с веществом темно-зеленого цвета.
Экспертиза подтвердила, что данные вещества являются наркотическими – гашишем и маслом каннабиса общей массой 24,864 грамма и 33,953 грамма.
Передача наркотических веществ на территорию учреждений влечет за собой уголовную ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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