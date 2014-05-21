Новый год без мандаринов? Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор обеспокоен случаями выявления карантинных объектов в партиях цитрусовых и картофеля, которые ввозятся в Россию из Китая, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.
В этой связи специалисты допускают возможность введения временных ограничений на поставки в РФ данной продукции, говорится в сообщении российского ведомства.
«Россельхознадзор крайне обеспокоен множественными случаями выявлений карантинных вредных организмов в партиях цитрусовых и картофеля, ввозимых из Китая в Россию», - говорится в сообщении.
Служба указывает, что с 29 октября по 9 ноября проходил визит делегации Россельхознадзора в КНР с целью ознакомления с системой карантинного фитосанитарного контроля растительной продукции. Визит показал, что система карантинного фитосанитарного контроля в Китае недостаточно эффективна.
«Аналогичная ситуация складывается с цитрусовыми фруктами и картофелем. В 2019 году было выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая обнаружения в партиях картофеля (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода)», — указывает Россельхознадзор.
«В связи с этим Россельхознадзор вынужден усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом из КНР цитрусовых фруктов и картофеля и в ближайшие время проведет переговоры с китайской стороной, на которых предупредит о возможности введения временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики этой продукции», — добавляет ведомство.
Китай — достаточно крупный поставщик цитрусовых и картофеля в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт цитрусовых из КНР в 2018 году составил 180,1 тысячи тонн (10,7% в общем объеме поставок), страна занимала четвертое место среди стран-поставщиков. Основным экспортером цитрусовых в РФ была Турция - поставки составили 578,5 тысячи тонн (34,4%).
Ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет - в прошлом году импорт картофеля из этой страны составил 361,4 тысячи тонн (62,9% в общем объеме импорта). Китай также занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тысячи тонн, 9,2%).
Когда Россельхознадзор собирается вводить ограничительные меры, в сообщении не указано.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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