Дело о мошенничестве в отношении компании "Окна эталон" возбуждено во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) начали поступать сообщения жителей краевого центра о том, что компания по установке оконных конструкций не выполняет условий договоров.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, от действий сотрудников компании пострадали более 30 граждан. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2,7 миллионов рублей.

По фактам невыполнения условий договоров возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пострадавшим от действий сотрудников компании «Окна Эталон» предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку, либо по телефону: 02 (с мобильного – 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru