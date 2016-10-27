«Забили» и забыли: полиция ищет пострадавших от компании по установке окон
Полиция Владивостока устанавливает личности пострадавших от действий сотрудников компании «Окна Эталон», сообщают «Вести:Приморье».
Следователи отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) устанавливают личности пострадавших от действий сотрудников компании по установке оконных конструкций «Окна Эталон».
Как сообщалось ранее, в дежурную часть полиции начали поступать сообщения жителей краевого центра о том, что компания «Окна Эталон» по установке оконных конструкций не выполняет условия договоров.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.
Полиция предлагает всем, кто пострадал от действий сотрудников вышеуказанной компании, обратиться по телефонам: 8(423) 265 50 86, 8(423) 265 50 74.
Комментировать: