Полиция обратилась к жителям Артема
Полиция города Артёма просит жителей, пострадавших от неправомерных действий сотрудников компании «Окна-Эталон», обращаться в полицию с заявлениями.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, в производстве следственной части следственного управления УМВД России по городу Владивостоку расследуются уголовные дела по факту мошеннических действий со стороны сотрудников компании ООО «Окна-Эталон».
Жителей Артема, пострадавших от действий недобросовестных сотрудников компании, просят обратиться с заявлением в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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