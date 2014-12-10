Полиция обратилась к жителям Артема

Полиция города Артёма просит жителей, пострадавших от неправомерных действий сотрудников компании «Окна-Эталон», обращаться в полицию с заявлениями.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, в производстве следственной части следственного управления УМВД России по городу Владивостоку расследуются уголовные дела по факту мошеннических действий со стороны сотрудников компании ООО «Окна-Эталон».



Жителей Артема, пострадавших от действий недобросовестных сотрудников компании, просят обратиться с заявлением в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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