Новости Происшествия

Сегодня, 16:31
 

Полиция обратилась к жителям Артема

Полиция обратилась к жителям Артема

Фото: artem.news.plus

Полиция города Артёма просит жителей, пострадавших от неправомерных действий сотрудников компании «Окна-Эталон», обращаться в полицию с заявлениями.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, в производстве следственной части следственного управления УМВД России по городу Владивостоку расследуются уголовные дела по факту мошеннических действий со стороны сотрудников компании ООО «Окна-Эталон».

Жителей Артема, пострадавших от действий недобросовестных сотрудников компании, просят обратиться с заявлением в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести