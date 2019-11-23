Директору известной в Приморье оконной компании предъявлено обвинение
Во Владивостоке директору компании «Окна Эталон» предъявлено обвинение в мошенничестве на 41 млн рублей, сообщают «Вести:Приморье».
"Следователем следственной части УМВД России по городу Владивостоку предъявлено обвинение 36-летнему директору компании ООО «Окна Эталон» в мошенничестве в особо крупном размере" - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Следствием установлено, компания осуществляла услуги по установке оконных конструкций. С апреля 2019 года организация перестала выполнять заказы, при этом ранее внесенная предоплата клиентам возвращена не была.
В результате противоправных действий обвиняемого 667 гражданам причинен материальный ущерб, общая сумма которого составляет свыше 41 млн рублей. Жители Приморья стали массово обращаться в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.
"Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на его имущество наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается" - добавила Ирина Сырова.
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