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Небольшой затор образовался на врангелевском мосту

Небольшой затор образовался на врангелевском мосту

Фото: newsnhk

На Врангелевском железнодорожном мосту в настоящее время ведутся ремонтные работы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk, поезда пускают по очереди по одной полосе. В результате образовывается небольшая пробка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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