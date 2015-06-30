Небольшой затор образовался на врангелевском мосту

На Врангелевском железнодорожном мосту в настоящее время ведутся ремонтные работы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk, поезда пускают по очереди по одной полосе. В результате образовывается небольшая пробка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]