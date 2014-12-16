Новости Происшествия

Сегодня, 15:10
 

Руководство некогда крупнейшего тепличного предприятия Приморья предстанет перед судом

Руководство некогда крупнейшего тепличного предприятия Приморья предстанет перед судом

Фото: Татьяна Киртаева

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности директора ФГУП «Дальневосточное». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
 
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, с декабря 2018 года по октябрь 2019 года врио директора предприятия по выращиванию овощей и производству молочной продукции, имея реальную возможность произвести расчет с работниками предприятия, не выплачивал средний месячный заработок на период трудоустройства 90 уволенным по сокращению штата работникам. Общий размер невыплаченных денежных средств составил свыше 4 миллионов рублей. Имевшиеся в распоряжении врио директора средства,  использовались им на цели, не связанные с выплатой заработной платы и иных обязательных платежей.
 
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, направлено в суд г. Артема для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести