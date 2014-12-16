Руководство некогда крупнейшего тепличного предприятия Приморья предстанет перед судом
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности директора ФГУП «Дальневосточное». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, с декабря 2018 года по октябрь 2019 года врио директора предприятия по выращиванию овощей и производству молочной продукции, имея реальную возможность произвести расчет с работниками предприятия, не выплачивал средний месячный заработок на период трудоустройства 90 уволенным по сокращению штата работникам. Общий размер невыплаченных денежных средств составил свыше 4 миллионов рублей. Имевшиеся в распоряжении врио директора средства, использовались им на цели, не связанные с выплатой заработной платы и иных обязательных платежей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, направлено в суд г. Артема для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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