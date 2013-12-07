Автомобиль сгорел минувшей ночью во Владивостоке
В ночь на 15 декабря произошло возгорание автомобиля во Владивостоке. В момент пожара машина стояла припаркованная на Океанском проспекте.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
В причинах возгорания транспортного средства предстоит разобраться правоохранительным органам.
Видео - vlnews24
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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