Автомобиль сгорел минувшей ночью во Владивостоке

В ночь на 15 декабря произошло возгорание автомобиля во Владивостоке. В момент пожара машина стояла припаркованная на Океанском проспекте.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В причинах возгорания транспортного средства предстоит разобраться правоохранительным органам.

Видео - vlnews24

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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