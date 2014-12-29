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Вандалы громят новогоднее убранство в Приморье

Вандалы громят новогоднее убранство в Приморье

Фото: dpskontrol125rus

Ежегодно новогодние скульптуры, установленные в разных городах и районах Приморья, подвергаются нападкам вандалов. И этот год не стал исключением. Так, на площадке административного центра Надеждинского района неизвестные изуродовали "Новогодний шар", и испортили цифру "2020".

По словам местных жителей, раньше в райцентре под Новый год ставили только елку. Впервые на главной районной площадке установили хоть какие-то новогодние светящиеся фигуры. Но надеждинцы не долго ими любовались. 

В социальных сетях приморцы выражают сожаления о произошедшем: 

"Стыдно за наших людей".

"Дикие люди сломали. Почему то решили что это для детей, чтобы они по этим украшениям скакали".

"Так и не успела сфотографироваться😔".

Напомним, так же минувшей ночью во Владивостоке неудачный "дрифтер" снес фигуру "Мышь на сыре" на центральной площади Владивостока.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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