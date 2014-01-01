Мошенники зарабатывают себе на Новый год
Мошенники активизировались перед Новым годом.
Приморцам сначала отправляют SMS о пополнении счета на телефоне, а в следующем сообщении пишут, что деньги отправлены по ошибке и просят их вернуть. (См. фото) Доверчивые люди "возвращают" деньги. Особенно легко на удочку мошенников попадают дети.
О многократных случаях подобного вида мошенничества сообщают приморцы в социальных сетях:
Сегодня днём такая шняга приходила. Я зашла на сайт своего оператора и после уточнения данных мне сказали, что этот номер теперь заблокирован. Писать этим упырям в ответ незачем - там могут оказаться платные смс, и вы потратите не 2 рубля, а внезапно в сто раз больше 😉
Моему ребёнку тоже пришло такое смс. Я объяснила детям как и откуда должны приходить смс оповещения, меня услышали❤️
Позвонить оператору и все вопросы отпадут.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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