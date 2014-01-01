Мошенники зарабатывают себе на Новый год

Мошенники активизировались перед Новым годом.

Приморцам сначала отправляют SMS о пополнении счета на телефоне, а в следующем сообщении пишут, что деньги отправлены по ошибке и просят их вернуть. (См. фото) Доверчивые люди "возвращают" деньги. Особенно легко на удочку мошенников попадают дети.

О многократных случаях подобного вида мошенничества сообщают приморцы в социальных сетях:

Сегодня днём такая шняга приходила. Я зашла на сайт своего оператора и после уточнения данных мне сказали, что этот номер теперь заблокирован. Писать этим упырям в ответ незачем - там могут оказаться платные смс, и вы потратите не 2 рубля, а внезапно в сто раз больше 😉

Моему ребёнку тоже пришло такое смс. Я объяснила детям как и откуда должны приходить смс оповещения, меня услышали❤️

fvdhfgb2019 Позвонить оператору и все вопросы отпадут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru