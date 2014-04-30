Совершить звонок с таксофона на мобильный теперь можно бесплатно

Позвонить на любой мобильный российский номер с таксофонов теперь можно бесплатно. Плата за услуги связи отменена на все междугородние звонки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, с 1 июня этого года была отменена плата за звонки с таксофонов на стационарные телефоны. Теперь же в любой населенный пункт страны можно позвонить бесплатно и на мобильный.

Напомним, в Приморском крае сегодня работают 723 таксофона. Во Владивостоке установлен 21 аппарат по следующим адресам:

- Успенского, 112а;

- Ладыгина, 9;

- Алеутская, 2а;

- Верхнепортовая, 2а;

- Сахалинская, 29;

- Черемуховая, 9;

- Луговая, 22/26;

- Маковского, 41;

- проспект 100 - летия Владивостока, 36;

- Русская, 5;

- Адм. Юмашева, 2;

- Крыгина, 15;

- о. Попова, Подгорная, 17;

- о. Русский, Зелёная, 3;

- о. Русский, Экипажная, 19;

- о. Русский, пос. Поспелово, 31;

- о. Русский, пос. Парис, 24;

- о. Рейнеке, Набережная, 10;

- пос. Береговое, Строительная, 5;

- пос. Трудовое, Лермонтова, 75;

- пос. Трудовое, Лермонтова, 36.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]