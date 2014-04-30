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Совершить звонок с таксофона на мобильный теперь можно бесплатно

Совершить звонок с таксофона на мобильный теперь можно бесплатно

Фото: Администрация города Владивостока

Позвонить на любой мобильный российский номер с таксофонов теперь можно бесплатно. Плата за услуги связи отменена на все междугородние звонки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, с 1 июня этого года была отменена плата за звонки с таксофонов на стационарные телефоны. Теперь же в любой населенный пункт страны можно позвонить бесплатно и на мобильный.

Напомним, в Приморском крае сегодня работают 723 таксофона. Во Владивостоке установлен 21 аппарат по следующим адресам:

-          Успенского, 112а;

-          Ладыгина, 9;

-          Алеутская, 2а;

-          Верхнепортовая, 2а;

-          Сахалинская, 29;

-          Черемуховая, 9;

-          Луговая, 22/26;

-          Маковского, 41;

-          проспект 100 - летия Владивостока, 36;

-          Русская, 5;

-          Адм. Юмашева, 2;

-          Крыгина, 15;

-          о. Попова, Подгорная, 17;

-          о. Русский, Зелёная, 3;

-          о. Русский, Экипажная, 19;

-          о. Русский, пос. Поспелово, 31;

-          о. Русский, пос. Парис, 24;

-          о. Рейнеке, Набережная, 10;

-          пос. Береговое, Строительная, 5;

-          пос. Трудовое, Лермонтова, 75;

-          пос. Трудовое, Лермонтова, 36.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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