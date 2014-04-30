Совершить звонок с таксофона на мобильный теперь можно бесплатно
Позвонить на любой мобильный российский номер с таксофонов теперь можно бесплатно. Плата за услуги связи отменена на все междугородние звонки.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, с 1 июня этого года была отменена плата за звонки с таксофонов на стационарные телефоны. Теперь же в любой населенный пункт страны можно позвонить бесплатно и на мобильный.
Напомним, в Приморском крае сегодня работают 723 таксофона. Во Владивостоке установлен 21 аппарат по следующим адресам:
- Успенского, 112а;
- Ладыгина, 9;
- Алеутская, 2а;
- Верхнепортовая, 2а;
- Сахалинская, 29;
- Черемуховая, 9;
- Луговая, 22/26;
- Маковского, 41;
- проспект 100 - летия Владивостока, 36;
- Русская, 5;
- Адм. Юмашева, 2;
- Крыгина, 15;
- о. Попова, Подгорная, 17;
- о. Русский, Зелёная, 3;
- о. Русский, Экипажная, 19;
- о. Русский, пос. Поспелово, 31;
- о. Русский, пос. Парис, 24;
- о. Рейнеке, Набережная, 10;
- пос. Береговое, Строительная, 5;
- пос. Трудовое, Лермонтова, 75;
- пос. Трудовое, Лермонтова, 36.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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