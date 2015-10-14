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«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи

«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи

Фото: Городской округ город Касимов

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны, - сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80 % от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. В Приморском крае функционирует 723 таксофона.

«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года "Ростелеком" предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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