«Ростелеком» оштрафовали за нарушения в работе таксофонов





Проверку не прошли: из 15 таксофонов Надеждинского района проблемы с работой выявили у 14, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Роскомнадзор.

Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю, в рамках выполнения Плана деятельности на 2019 год, а также в целях выявления нарушений требований законодательства РФ в сфере связи и принятия мер по их устранению с целью обеспечения устойчивой работы сети связи общего пользования, предоставлению населению края услуг связи надлежащего качества, ежеквартально проводятся мероприятия по контролю за оказанием универсальных услуг связи. Так, в октябре текущего года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю совместно с Управлением по Приморскому краю филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Дальневосточном федеральном округе проведено плановое систематическое наблюдение за предоставлением ПАО «Ростелеком» универсальных услуг связи с использованием таксофонов и точек доступа Wi-Fi. Мониторинг оказания универсальных услуг связи проходил в Надеждинском муниципальном районе Приморского края. Систематическим наблюдением было охвачено 15 универсальных таксофона и 3 точки доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

В результате мероприятий установлено, что в 14 таксофонов и 2 точки доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в Надеждинском районе Приморского края эксплуатируются с нарушением требований законодательства в области связи при оказании универсальных услуг связи. В отношении ПАО «Ростелеком» составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]