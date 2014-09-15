В день выборов каналы связи будут под особым надзором
Роскомнадзор проконтролирует бесперебойную работу каналов связи, используемых избирательными комиссиями в Единый день голосования, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на управление Роскомнадзора по Приморскому краю.
Во время подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, задействованных для оказания услуг избирательным комиссиям всех уровней, функционирования ГАС «Выборы», видеотрансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей в субъектах, где такие трансляции будут организованы.
Для обеспечения избиркомов услугами связи Роскомнадзором организовано и осуществляется взаимодействие с операторами связи, региональными и местными органами власти.
В настоящее время в рамках подготовки к проведению выборов в различных регионах совместно с Минкомсвязи России, избиркомами, органами исполнительной власти и операторами связи проходят тренировки по отработке действий специалистов в условиях нештатных ситуаций: пропадания электропитания, отключения телефонной связи и каналов передачи данных ГАС «Выборы» и т.д.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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