В день выборов каналы связи будут под особым надзором

Роскомнадзор проконтролирует бесперебойную работу каналов связи, используемых избирательными комиссиями в Единый день голосования, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на управление Роскомнадзора по Приморскому краю.

Во время подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, задействованных для оказания услуг избирательным комиссиям всех уровней, функционирования ГАС «Выборы», видеотрансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей в субъектах, где такие трансляции будут организованы.

Для обеспечения избиркомов услугами связи Роскомнадзором организовано и осуществляется взаимодействие с операторами связи, региональными и местными органами власти.

В настоящее время в рамках подготовки к проведению выборов в различных регионах совместно с Минкомсвязи России, избиркомами, органами исполнительной власти и операторами связи проходят тренировки по отработке действий специалистов в условиях нештатных ситуаций: пропадания электропитания, отключения телефонной связи и каналов передачи данных ГАС «Выборы» и т.д.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]