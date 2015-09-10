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«Сентябрь — самый неудачный месяц»: Единый день голосования может быть перенесен

«Сентябрь — самый неудачный месяц»: Единый день голосования может быть перенесен

Источник фото: архивное фото

Единый день голосования в России может быть перенесен, сообщают «Вести:Приморье». Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования», — пишет ТАСС. По мнению главы ЦИК, сентябрь — самый неудачный месяц для проведения выборов по всей стране и в будущем единый день голосования нужно перенести.

Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В этот день в регионах России пройдут выборы разных уровней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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