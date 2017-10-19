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Девушка пострадала в лобовом ДТП в Приморье

Девушка пострадала в лобовом ДТП в Приморье

Фото: Виртуальная Находка

Второе серьезное ДТП за день произошло в Приморье.

Сегодня, 15 декабря, на трассе Находка - Кавалерово, не доезжая Перетино в Партизанском районе, в лобовом столкновении автомобилей пострадала девушка. В настоящее время на место происшествия прибыли медики, пострадавшей оказывается помощь. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее сообщалось, о ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса, в результате которого два человека погибли, один госпитализирован. 

 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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