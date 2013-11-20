В лобовом ДТП с участием рейсового автобуса погибли два человека

Лобовое столкновение иномарки и рейсового автобуса на трассе в Приморском крае стало причиной гибели двух человек, еще один пострадавший доставлен в больницу, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"На 15 км автодороги Фокино - Дунай в районе поворота на "30 СРЗ" произошло лобовое столкновение Nissan Cube, следовавшего со стороны Дуная, и рейсового № 109 марки Daewoo, который направлялся из Фокино. В этом месте автобус шел на подъем дороги, а иномарка спускалась вниз. Погибла женщина-водитель Nissan 1960 года рождения и пассажир этого автомобиля 1940 года рождения", - сообщил директор муниципального учреждения по делам ГО и ЧС Фокино Сергей Семенов

Еще один пассажир иномарки был госпитализирован в Фокинскую больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Ограничений по пассажирским перевозкам на данном участке дороги в момент аварии не было.

К месту аварии приезжали две машины "скорой помощи". Сейчас на месте работают две пожарные машины, полиция. Сейчас полиция временно закрыла дорогу для проезда рейсовых автобусов.

Для других транспортных средств проезд по дороге Фокино - Дунай открыт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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