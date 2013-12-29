Злоумышленник похитил выручку магазина в 3 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре обратился владелец торгового павильона. Мужчина сообщил, что неизвестный в ночное время похитил из его магазина выручку. Ущерб составил три миллиона рублейсообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний бывший работник предприятия, который по предполагаемой версии правоохранителей находился в городе Хабаровске.

Данный факт подтвердился после размещения информации о его розыске на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому краю, в ведомственных аккаунтах полиции и средствах массовой информации. Буквально на следующий день бдительные граждане сообщили правоохранителям о местонахождении разыскиваемого.

Фигурант был задержан полицейскими в городе Хабаровске.

Установлено, что в вечернее время перед закрытием магазина подозреваемый спрятался в подсобном помещении торгового зала. Он дождался, когда его коллеги уйдут, а после похитил из шкафа выручку, вызвал такси и уехал в краевую столицу. Денежные средства злоумышленник потратил на отдых в дорогих ресторанах и других развлекательных заведениях города Хабаровска.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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