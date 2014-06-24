Предпринимателей приглашают на заседание Инвестиционного совета при губернаторе

Предприниматели Приморья могут принять участие в заседании Инвестиционного совета при Губернаторе. Мероприятие пройдёт 19 декабря в 15.00 в Большом зале администрации Приморского края. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Участники совета обсудят реализацию инвестиционных проектов на территории Приморья, подведут итоги работы по улучшению инвестиционного климата и устранению административных барьеров за 2019 год. Все присутствующие смогут внести свои предложения в план работы совета на 2020 год.

Как отметила и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко, заседания Инвестсовета возобновились в 2018 году, и за это время удалось многого добиться: запущены инвестиционные проекты, разработаны новые меры поддержки предпринимателей.

«Мы стараемся работать в тандеме с предпринимателями – учитываем их пожелания и потребности при принятии решений. Наша ключевая задача – создание комфортных условий для ведения бизнеса», – подчеркнула она.

Так, благодаря решениям, принятым на Инвестсовете, инициатор проекта комплексного развития территории «Радужный» в Уссурийске ООО «ЮгСтрой» смогло получить компенсацию за строительство коммунальных сетей. Также на территории микрорайона «Радужный» построят детский сад на 220 мест и дорогу с выходом на федеральную трассу. Средства на возведение этих объектов уже заложены в бюджете региона и муниципалитета.

Формат Инвестсовета позволяет бизнесу и власти разговаривать напрямую. Это даёт возможность повысить уровень доверия предпринимательского сообщества к администрации Приморского края. считает заместитель председателя Инвестсовета, руководитель Дальневосточного филиала компании EY (Ernst&Young) Алексей Ерохин.

«На заседаниях присутствуют как представители органов исполнительной власти региона, так и федеральных ведомств – налоговой, кадастровой палаты и других. Благодаря этому инвестор может представить свой проект и тут же получить всестороннюю поддержку»,– сообщил Алексей Ерохин.

Чтобы представить свой проект на Инвестиционном совете, необходимо отправить письмо на электронную почту: ic25@bk.ru или сообщение на номер: 8 (952) 083-50-96 (WhatsApp). В тексте должно присутствовать краткое описание инвестпроекта либо проблемы, с которой столкнулся инвестор в процессе реализации инициативы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]